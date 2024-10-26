Böyle tazminat görülmedi!

Kariyerinde Premier Lig, Serie A, Avrupa Şampiyonası hatta Galatasaray ile Türkiye Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazanan teknik direktör Roberto Mancini'nin son adresi Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu.Ancak Mancini ile bekledikleri başarıya ulaşamadılar.2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ndeyer aldığı grupta 4 karşılaşma geride kalırken sadece 1 galibiyet alabilen Suudiler 3. sırada kaldı. Bunun üzerine Mancini ile yolların ayrıldığı açıklandı. Ancak bu ayrılık onlar için sancılı, Mancini için ise bol kazançlı oldu. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre;Arabistan Milli Takımı ile 18 müsabakada sahaya çıkan Mancini, 7 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Asya Kupası'na son 16 turunda veda eden Suudiler, 2026 Dünya Kupası'na da gidememeyi göze alamadı ve Mancini'yi kovdu. Tecrübeli hoca, 2013-14 sezonunda Galatasaray'da göreve gelmiş ve 46 maçta 1.89 puan ortalaması tutturmuştu.