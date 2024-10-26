Böyle tazminat görülmedi!

Kariyerinde Premier Lig, Serie A, Avrupa Şampiyonası hatta Galatasaray ile Türkiye Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazanan teknik direktör Roberto Mancini'nin son adresi Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu. İtalya'da yıllık 3 milyon Euro kazanan tecrübeli hocayı 27 Ağustos 2023'te göreve getiren Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, maaş olarak da kasasından senelik tam 25 milyon Euro çıkaracağını bildirmişti.
Ancak Mancini ile bekledikleri başarıya ulaşamadılar.
ELEMELERDE BAŞARILI OLAMADI
2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Avustralya, Bahreyn, Endonezya ve Çin'in
yer aldığı grupta 4 karşılaşma geride kalırken sadece 1 galibiyet alabilen Suudiler 3. sırada kaldı. Bunun üzerine Mancini ile yolların ayrıldığı açıklandı. Ancak bu ayrılık onlar için sancılı, Mancini için ise bol kazançlı oldu. İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; sözleşmesi 2027'de bitecek olan 59 yaşındaki çalıştırıcı, tam 78 milyon Euro (2 milyar 900 milyon TL) fesih ücreti alacak.
18 MAÇTA 7 GALİBİYET
SUUDİ
Arabistan Milli Takımı ile 18 müsabakada sahaya çıkan Mancini, 7 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İtalyan hoca bu süreçte 1.44 puan ortalaması yakaladı.
Asya Kupası'na son 16 turunda veda eden Suudiler, 2026 Dünya Kupası'na da gidememeyi göze alamadı ve Mancini'yi kovdu. Tecrübeli hoca, 2013-14 sezonunda Galatasaray'da göreve gelmiş ve 46 maçta 1.89 puan ortalaması tutturmuştu. Ayrıca sarı-kırmızılılara Türkiye Kupası kazandırmıştı.