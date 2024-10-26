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Giriş Tarihi: 26.10.2024 16:45

Çorum FK, Gençlerbirliği'ni tek golle yıktı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

AA
Çorum FK, Gençlerbirliği’ni tek golle yıktı
Ahlatcı Çorum FK 1 - 0 Gençlerbirliği

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kasongo (Dk. 70 Verheydt), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 89 Eren Karadağ), Boudjemaa (Dk. 70 Tunahan Ergül), Mehmet Tayfun Dingil, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 27 Suat Kaya-Dk. 89 Amar Catic)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 64 Yatabare), Etebo (Dk. 65 Nalepa), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 49 Amilton), Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Çağrı Fedai), Zuzek, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 78 Aosman), Sinan Osmanoğlu

Gol: Dk. 62 Suat Kaya (Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 73 Mikail Okyar, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Verheydt, Dk. 89 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK)

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Çorum FK, Gençlerbirliği'ni tek golle yıktı
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