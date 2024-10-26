FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da En-Nesyri muradına erdi

Çok net bir fırsatta da kaleci Onana'ya takılan Faslı forvet, hücumda oldukça hareketliydi. 79 dakika görev yaptığı mücadelede coşkusu ve isteğiyle fark yaratan, oyundan çıkarken de tribünlerden alkış alan oyuncu, bir anlamda kendini kanıtladı. Fenerbahçe'ye 1. santrfor olarak alınmasına rağmen Dzeko'nun arkasında kalan 27 yaşındaki futbolcu, sergilediği oyunla hocasına mesaj verdi. Mourinho'nun, bu haftaki Bodrum maçında da ilk 11'de Faslı yıldızı oynatması bekleniyor.
LIVAKOVIC GÜVEN VERİYOR
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in bu sezon artan performansı camianın yüzünü güldürüyor. Manchester United maçında kalesine gelen 5 şutun 4'ünü çıkararak gecenin isimlerinden biri olan başarılı file bekçisi, taraftarların büyük beğenisini topladı. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutan 29 yaşındaki eldivenin öz güven yakalaması, teknik heyeti de memnun ediyor.