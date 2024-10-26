FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da En-Nesyri muradına erdi

Çok net bir fırsatta da kaleci Onana'ya takılan Faslı forvet, hücumda oldukça hareketliydi. 79 dakika görev yaptığı mücadelede coşkusu ve isteğiyle fark yaratan, oyundan çıkarken de tribünlerden alkış alan oyuncu, bir anlamda kendini kanıtladı. Fenerbahçe'ye 1. santrfor olarak alınmasına rağmen Dzeko'nun arkasında kalan 27 yaşındaki futbolcu, sergilediği oyunla hocasına mesaj verdi. Mourinho'nun, bu haftaki Bodrum maçında da ilk 11'de Faslı yıldızı oynatması bekleniyor.