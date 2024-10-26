GALATASARAY HABERLERİ: Gabriel Sara’nın sırrını SABAH Spor açıklıyor: Zidane

Galatasaray yıllardır orta sahada Torreira'nın yanına takviyeler yaparken bir türlü istediği ismi bulamamıştı. Ancak bu sezon Sara hamlesi işi çözdü. Sergio Oliveira, Midtsjö ve Ndombele'nin ideal partner olamadığı Lucas Torreira'yı Gabriel Sara tamamladı.

8 numaradaki sorunu kalıcı olarak çözen Sara, gol ve asistleriyle Aslan'a hayat veriyor. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı takımda yükselişe geçen performansını ise yıllardır birlikte yaşayıp büyüttüğü köpeği Zidane'a borçlu...