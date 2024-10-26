Şenol Güneş: "Çok büyük bir hayal kırıklığı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe yenilgisi sonrası yaptığı değerlendirmede, kazanma düşüncesiyle geldikleri müsabakada tam bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Müsabakanın başında Göztepe'nin baskısına cevap vermek isterken çok top kaybı yaptıklarını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakip 10 kişi kalmasına rağmen kaleye gidememenin verdiği sıkıntıyla ikinci yarı 3 değişiklik yaptık. Ona rağmen rakip çıktığı her pozisyonda bize atak yaptı. Daha fazla koştu, daha fazla istedi. Sonra da 10 kişi olmasına rağmen 2 gol yedik. Top kayıplarımız, top kazanma anlayışımız çok eksik kaldığı için kötü bir maç verdik. Kötü bir mağlubiyet, çok büyük bir hayal kırıklığı. Üzgün olmak da özür dilemek de yetmiyor, rakibin istekli oyununa hiç cevap veremedik."

Güneş, bugün kazanma şanslarının olmadığını belirterek, "Zaten olumsuz bir durum var, şu anda bunu çözmek için bazı kararlar almamız gerekebilir, onu düşünebiliriz." dedi.

Takımın moralini düzeltmek için yeni bir heyecana ihtiyaçları olduğunu belirten Güneş, "Bu heyecanı yaparken daha dikkatli olmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor, sorumluluktan kaçmak doğru değil. Bunu bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Güneş, elindeki kadroya göre bazı kararlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Hakikaten hem üzgünüm hem kızgınım. Düşünüyorsun, düşünüyorsun bazen çıkamıyorsun işin içinden. Çünkü bir çaresizlik hissediyorum, oyuncu da bunu hissediyor, o çok kötü bir şey. Bunu yıkmak için tekrar el ele vermek durumundayız. Tabii ki alacağımız kararlar başarıyı getirmek için olacak." ifadelerini kullandı.