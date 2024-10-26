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Giriş Tarihi: 26.10.2024 18:02 Son Güncelleme: 26.10.2024 18:06

Son dakika: Göztepe-Trabzonspor | Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Trabzonspor zorlu deplasmanda Göztepe'nin konuğu oluyor. Geçtiğimiz hafta son dakikalarda galibiyet uzanan Fırtına bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmek istiyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Son dakika: Göztepe-Trabzonspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon ligde istediği performansı ortaya koyamayan Trabzonspor bugün zorlu Göztepe deplasmanında.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmek istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.

11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana.

Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Visça, Banza

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Son dakika: Göztepe-Trabzonspor | Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu
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