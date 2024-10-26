Son dakika: Göztepe-Trabzonspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon ligde istediği performansı ortaya koyamayan Trabzonspor bugün zorlu Göztepe deplasmanında.
Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmek istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.
11'LER BELLİ OLDU
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana.
Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Visça, Banza