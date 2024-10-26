Son dakika: Göztepe-Trabzonspor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Fırtına, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi elde etmek istiyor. Zorlu maç öncesi Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu.

11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Fofana.

Trabzonspor: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Visça, Banza