Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Samsunspor: 4 | Ntcham 2 penaltı kaçırdı...

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahası içine giren Emre Kılınç, Claudio Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay direkt penaltı noktasını gösterdi.



19. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ntcham'ın, panenka vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında top tekrar Ntcham'a geldi ve hakem Çağdaş Altay endirekt serbest vuruşu işaret etti.



25. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Nicholas Opoku topa elle müdahale etti. Pozisyonun devamında mücadelenin hakemi Çağdaş Altay, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.



28. dakikada penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



31. dakikada sol taraftan Brekalo'nun yaptığı ortada arka tarafa açılan topu son anda Winck ceza sahası içine çevirdi. Pozisyonun devamında kale önünde bulunan Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada sağ tarafta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Holse'nin uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada sol taraftan Zeki Yavru'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Holse, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

86. dakikada savunmada Opoku'nun yükselip vurmadığı top sol tarafta Dimata'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği pozisyonda altıpasın gerisinde Flavien Tait'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

Goller: Aytaç Kara (dk. 31) (Kasımpaşa), Holse (dk. 68 ve 77), Soner Aydoğdu (dk. 71), Flavien Tait dk. 86) (Samsunspor)