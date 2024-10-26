Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor’u 2 golle geçti

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Haydar Avcı, Ferhat Çalar
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 66 Ali Turap Bülbül), Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Dokanovic, Soukou (Dk. 65 Mehmet Ali Büyüksayar), Kubilay Aktaş (Dk. 65 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 66 Bardhi), Benny (Dk. 84 Batuhan Çelik), Minchev
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Atakan Müjde, Mehmet Güneş (Dk. 77 Mehmet Emin Taştan), Burak Efe Yaz (Dk. 90+3 Metehan Ünal), Nuri Fatih Aydın (Dk. 70 Umut Tanış), Cengizhan Akgün (Dk. 70 Kerem Altunışık), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 90+3 Enes Savucu)
Goller: Dk. 8 Benny, Dk. 64 Kubilay Aktaş (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Erşan Yaşa, Dk. 65 Abdulsamed Damlu, Dk. 69 Yiğit Ulaş (Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Soukou, Dk. 76 Burak Öksüz (Central Hospital Ümraniyespor)