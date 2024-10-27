Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edilmedi!

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu.

Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı.

HASAN ARAT İBRA EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

"İBRADAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer." diye konuştu.