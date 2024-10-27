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Giriş Tarihi: 27.10.2024 23:06

Arsenal ile Liverpool yenişemedi

Premier Lig'in 9.haftasında Arsenal ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. Haftayı galibiyetle kapatan Manchester City 1 puanla liderliğe yükseldi.

Arsenal ile Liverpool yenişemedi

Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Arsenal, sahasında Liverpool'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Liverpool, bu gole van Dijk ile 18. dakikada yanıt verdi. Ev sahibi takım ilk yarı bitmeden Merino ile yeniden öne geçerken, Liverpool, 80'de Mohammed Salah ile skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Arsenal bu sonuçla puanını 18, Liverpool ise 22 yaptı. Ligde Southampton'ı 1-0 yenen Manchester City puanını 23 yaparak 1 puan farkla liderliğe yükseldi.

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Arsenal ile Liverpool yenişemedi
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