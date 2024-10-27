Beşiktaş kongresinde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi ve son yapılan başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı da katılım sağladı.