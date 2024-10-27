Edin Dzeko: Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10.haftasında Sipay Bodrum FK'yı kendi sahasında 2-0 yendi. Sarı Lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden birinin sahibi olan Edin Dzeko, maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Topa fazla dokunduklarını ifade eden Dzeko, maç sonu açıklamasında, "Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor. Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi." ifadelerini kullandı.

Dzeko, bu sezon Sarı Lacivertli forma altında 16 maçta 10 gol 2 asist yaptı.