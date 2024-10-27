Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (CANLI) maçta ilk 11'ler belli oldu!

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.
CANLI: F.BAHÇE 0 - 0 BODRUM FK
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko
BODRUM FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas
İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.