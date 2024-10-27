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Giriş Tarihi: 27.10.2024 18:04 Son Güncelleme: 27.10.2024 18:19

Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (CANLI) maçta ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Geçen hafta Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Sarı Lacivertliler, derbinin olduğu haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK CANLI maçta ilk 11’ler belli oldu!

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

CANLI: F.BAHÇE 0 - 0 BODRUM FK

11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

BODRUM FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (CANLI) maçta ilk 11'ler belli oldu!
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