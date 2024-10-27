Galatasaray-Beşiktaş derbisinde galibiyet primleri belli oldu!

RAMS Park'ta yarın akşam oynanacak kritik mücadele öncesi iki kulübün yönetimi kesenin ağzını açtı. Şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan, kazananın psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacağı kritik mücadele için hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta olağanüstü hal edildi.

PRİMLER BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon Euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.

Derbi öncesi Ümraniye'ye takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah-beyazlı kurmaylar da oyunculara, "Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın" mesajını iletti. Beşiktaş cephesinin bu maça özel olarak 1 milyon Euro (37 milyon TL) prim düşündüğü gelen haberler arasında.