Lider Galatasaray, derbide yarın Beşiktaş’ı konuk edecek

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

BU SEZONKİ İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu siyah-beyazlılar ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaştı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Derbi tarihinin en farklı mağlubiyetlerinden birini yaşayan Galatasaray, hem Süper Kupa'yı rakibine kaptırdı hem de sezon öncesi büyük bir moral kaybı yaşadı.

OKAN BURUK, DERBİ ÖNCESİ AMELİYAT EDİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide takımının başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

İki gün önce ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Buruk, hastaneden çıkarak dinlenmeye geçti.

JAKOBS FORMA GİYECEK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.

Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baros ile kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu ünvanını paylaşıyor.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 5 maçta 5 gol atan yıldız santrfor, yarınki müsabakada hem takımının galibiyeti hem de Baros'u geride bırakmak için mücadele edecek.

OSIMHEN DE FORMDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de derbi mücadelesi öncesi formuyla dikkati çekiyor.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 3 kez fileleri sarstı.

Osimhen, Beşiktaş derbisinde de Galatasaray'ın en önemli gol ayaklarından biri olacak.

Galatasaray, hücumda golcü kimliğiyle dikkati çekerken savunmada ise açık veriyor.

Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 19 takım arasında en golcü ekip olarak öne çıkıyor. Söz konusu maçlarda 8 gole engel olamayan Galatasaray, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş ile sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 5 gol yiyen Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'da çıktığı 5 müsabakanın tamamında kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da rakiplerinin 10 golüne engel olamadı.

MERTENS "DALYA"YA HAZIRLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı yıldızı Dries Mertens, yarınki müsabakada forma giymesi durumunda Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maça çıkacak.

Ağustos 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 75, Türkiye Kupası'nda 4, Avrupa kupalarında 18, TFF Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

Galatasaray'la üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mertens, ligde 18, kupada 1, Avrupa'da ise 4 olmak üzere toplamda 23 kez gol sevinci yaşadı.