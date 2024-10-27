Paul Pogba’ya Fenerbahçe önerisi!

Dünya futbolunda önümüzdeki haftalarda bambaşka bir heyecan yaşanacak. Çünkü; yeryüzünde son on yılın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Paul Pogba yeniden yeşil sahalara dönüyor.
Manchester United, Juventus ve Fransa Milli Takımı formalarıyla altı ve sekiz numarada önemli görevler üstlenen ve başarılar elde eden deneyimli futbolcu için verilen doping cezasının bitim tarihi yaklaşıyor.
Pogba ilk olarak geçen yılın eylülünde doping kullandığı için geçici süreyle futboldan men edildi. Ağustos ayında alınan örnekte yüksek seviyede testosteron tespit edilmesi buna gerekçe gösterildi. Ardından ekim ayında açılan b numunesi de pozitif çıkınca oyuncunun doping kullandığı ve dolayısıyla ceza alması kesinleşti.
Geçici uzaklaştırmanın ardından yıldız ismin asıl akıbeti takip eden şubat ayında belli oldu. İtalya Ulusal Anti-Doping Kurumu, kendisine futboldan dört yıl men cezası verdi. Her ne kadar cezayı veren kurum bir ülke kuruluşu olsa da; doping cezaları FIFA kuralları gereğince evrensel nitelik taşıdığı için, bu ceza, oyuncunun bu süre içerisinde dünyanın hiçbir yerinde futbol oynayamayacağı anlamı geliyordu. Otuz yaşındaki bir ismin futboldan dört yıl uzak kalacak olması, doğal olarak 'kariyeri bitti' yorumlarına neden oldu. Öyle ya, otuz beşinde ancak jübilesine çıkmak için sahalara dönerdi artık herhalde; ama ne var ki çıkmadık candan umut kesilmezdi. Bir çok futbolseverler sevinecekti akabindeki gelişmelere.
RİSKLİ YOLU SEÇTİ
Paul Pogba için işler son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle sarpa sarmaya başlamış, yıldız isim bu tip konularla daha çok gündeme gelir olmuştu. Fransız yıldızın doping testleri, işte böylesi bir sürecin içerisindeyken pozitif çıktı. Doping kullandığını kabul etmesi ya da tarafların anlaşması halinde Fransız yıldız iki yıl ceza alacaktı.
Öte yandan Pogba anlaşma yoluna giderse temyiz şansı kalmayacaktı. Aksi senaryoda ise CAS'a itirazda bulunabilecekti. Sporcuların yasaklı bir maddeyi bilinçli kullanması dört yıllık men cezasına yol açıyordu. Riskli yolu seçen Fransız futbolcu, kasıtlı olarak asla yasaklı bir madde kullanmadığını söyleyerek karara itiraz etti.
TALİBİ ÇOK OLACAK
Pogba'nın avukatları yüksek testosteron seviyesinin ve dayanıklılık artırıcı endojen olmayan testosteron metabolitlerinin ABD'de danıştığı bir doktor tarafından reçete edilen bir gıda takviyesi nedeniyle oluştuğunu savundu. Maddeyi kasıtlı kullanmadığı gerekçesiyle başvurduğu Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), dört yıllık cezayı on sekiz aya düşürdü. Bu karar, 2015 Mart'ında oyuncunun yeniden yeşil sahalara dönmesi anlamına geliyordu.
Yıldız isim uzun süren sessizliğini geçtiğimiz hafta bozdu, verdiği özel röportajda geri dönüşe hazır olduğunu söyledi. Juventus ile iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın bu kontratın önümüzdeki günlerde karşılıklı anlaşma ile sonlandırılması bekleniyor. Hal böyle olunca bir çok kulüp oyuncuyu bünyesine katabilmek için sıraya girmiş durumda. Pogba'nın röportajında, Manchester United'da birlikte çalıştıkları ve bir dönem araları açılan teknik direktör Jose Mourinho'ya zeytin dalı uzatması ise oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olma ihtimalini akıllara getirerek heyecan uyandırdı.
ARABİSTAN SEÇENEĞİ
Manchester United ve Juventus'ta futbolcuyu yakından takip eden iki isme bu konudaki görüşlerini sordum. Tuttomercato'nun Juventus muhabiri Marco Spadavecchia, otuz bir yaşındaki futbolcunun yola Torino ekibinde devam etmeyeceğini kesin bir dille ifade ederek "Pogba Juventus ile kontratını feshedecek ve bonservisi elinde bir oyuncuya dönüşecek" dedi. İtalyan gazeteci yıldız futbolcunun çalışmalarını aksatmadan bireysel antrenmanlarla formunu korumaya çalıştığı bilgisi eşliğinde 'Herhangi bir sakatlığı veya sağlık sorunu da yok ama uzun süredir profesyonel futbolun uzağında olması nedeniyle eski formuna kavuşması biraz zaman alabilir' yorumunu yaptı. Spadavecchia'ya göre Paul Pogba ile Jose Mourinho Fenerbahçe'de tekrar bir araya gelebilir: "Fenerbahçe'de oynayabilir, sonuçta bu ikili zamanında ManU'da birlikte kupalar kazanmış bir ikili."
The Sun gazetesinden Charlie Wyett 'Paul Pogba başka bir kulübe transfer olacak ancak bu kulübün büyük bir kulüp olacağından pek emin değilim' dedi. Manchester United döneminde oyuncuyu yakından takip eden İngiliz muhabire 'Pogba ve Mourinho tekrar bir araya gelebilir mi?' diye sorduğumda ise şu yanıtı alıyorum: 'Pogba'nın yeniden Mourinho'nun takımında oynamasının önünde bir engel göremiyorum. Premier Lig'deki altlardaki bir takımda ya da Türkiye'de forma giyebilir. Muhtemelen soluğu Suudi Arabistan'da alacak ama bana kalırsa Türkiye'yi denemesi gerekir."
FUTBOLU BIRAKACAKTI, ŞİMDİ HIRS YAPTI
Fransız futbolcu bir yıldan uzun süredir sahalardan uzak kalmasına karşın, bunu pek sorun etmiyor. Doping cezasında indirime gidilmemiş olsa futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf eden Paul Pogba son röportajında şimdi hırs yaptığını belirterek, eskisinden bile daha iyi bir şekilde sahalara dönebileceği iddiasını ortaya koyuyor:
"Sevdiğiniz bir şeyi sizden aldıklarında ve onun kıymetini en çok o zaman anlarsınız. Bu yüzden futbolu artık tamamen farklı görüyorum ve kariyerimin sonuna kadar sahip olacağım her anın tadını çıkaracağım."
MOURINHO'YA ZEYTİN DALI
Paul Pogba'nın geçtiğimiz hafta iki yayın kuruluşuna verdiği röportajlarındaki ifadeler büyük ses getirdi. Manchester United'da birlikte büyük başarılar kazandığı eski hocası Jose Mourinho ile ilgili sözleri de bu bağlamda dikkat çekiciydi. Portekizli çalıştırıcıya çok saygı duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. Jose ile ilişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti.
Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum. Ancak bir gün birlikte oturup bu konuyu tartışmamız gerekecek."
ALİ SAMİ YEN'DE PARLADI
Ali Sami Yen Stadı'nda çıktığı FIFA U20 Dünya Kupası maçlarıyla kendisini dünyaya tanıtan Paul Pogba; Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı, Fransa formasıyla Dünya Kupası'nı kazandı.
Paul Pogba dünya futboluna kendisini İstanbul'da tanıttı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 2013'te gerçekleştirilen FIFA U20 Dünya Kupası'nda Fransa şampiyon olurken, Pogba da turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek yıldızını parlattı. Yedi farklı şehrin ev sahipliğindeki turnuvada Fransa, grup karşılaşmalarını oynadığı Ali Sami Yen'de final maçına da çıktı, şampiyonluğun ardından kupa, takım kaptanı Pogba'nın ellerinde yükseldi.
Gineli bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da doğup büyüyen Paul Pogba'nın profesyonel kariyeri, kendisini ilk keşfeden büyük kulüp olan Manchester United ile Juventus arasında git gellerle geçti. Önce 2012'de bedelsiz olaran İngiliz ekibinden İtalyan takımına gitti, ardından ManU kendisini geri alabilmek için dört yıl sonra yüz milyon euro bonservis ödedi. Bundan da altı sene sonra, bir kez daha bedelsiz olarak Juve'nin yolunu tuttu.
Torino ekibinde dört Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi finali yaşadı. Manchester United'da Avrupa Ligi kupasını havaya kaldırdı. Aynı turnuvada bir başka final daha oynadı. Ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanması ise hiç şüphesiz kariyerinin zirvesiydi. Pogba, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı ve turnuvanın yıldızlarından oldu. Final maçında Hırvatistan'ı mağlup ettikleri maçta gollerden birine de imzasını attı. (Milliyet)