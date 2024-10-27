Paul Pogba’ya Fenerbahçe önerisi!

Dünya futbolunda önümüzdeki haftalarda bambaşka bir heyecan yaşanacak. Çünkü; yeryüzünde son on yılın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Paul Pogba yeniden yeşil sahalara dönüyor.



Manchester United, Juventus ve Fransa Milli Takımı formalarıyla altı ve sekiz numarada önemli görevler üstlenen ve başarılar elde eden deneyimli futbolcu için verilen doping cezasının bitim tarihi yaklaşıyor.

Pogba ilk olarak geçen yılın eylülünde doping kullandığı için geçici süreyle futboldan men edildi. Ağustos ayında alınan örnekte yüksek seviyede testosteron tespit edilmesi buna gerekçe gösterildi. Ardından ekim ayında açılan b numunesi de pozitif çıkınca oyuncunun doping kullandığı ve dolayısıyla ceza alması kesinleşti.

Geçici uzaklaştırmanın ardından yıldız ismin asıl akıbeti takip eden şubat ayında belli oldu. İtalya Ulusal Anti-Doping Kurumu, kendisine futboldan dört yıl men cezası verdi. Her ne kadar cezayı veren kurum bir ülke kuruluşu olsa da; doping cezaları FIFA kuralları gereğince evrensel nitelik taşıdığı için, bu ceza, oyuncunun bu süre içerisinde dünyanın hiçbir yerinde futbol oynayamayacağı anlamı geliyordu. Otuz yaşındaki bir ismin futboldan dört yıl uzak kalacak olması, doğal olarak 'kariyeri bitti' yorumlarına neden oldu. Öyle ya, otuz beşinde ancak jübilesine çıkmak için sahalara dönerdi artık herhalde; ama ne var ki çıkmadık candan umut kesilmezdi. Bir çok futbolseverler sevinecekti akabindeki gelişmelere.

RİSKLİ YOLU SEÇTİ

Paul Pogba için işler son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle sarpa sarmaya başlamış, yıldız isim bu tip konularla daha çok gündeme gelir olmuştu. Fransız yıldızın doping testleri, işte böylesi bir sürecin içerisindeyken pozitif çıktı. Doping kullandığını kabul etmesi ya da tarafların anlaşması halinde Fransız yıldız iki yıl ceza alacaktı.

Öte yandan Pogba anlaşma yoluna giderse temyiz şansı kalmayacaktı. Aksi senaryoda ise CAS'a itirazda bulunabilecekti. Sporcuların yasaklı bir maddeyi bilinçli kullanması dört yıllık men cezasına yol açıyordu. Riskli yolu seçen Fransız futbolcu, kasıtlı olarak asla yasaklı bir madde kullanmadığını söyleyerek karara itiraz etti.