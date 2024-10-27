Samsun 2 penaltı kaçırdı geri döndü kazandı

Bir önceki maçta Fenerbahçe'ye çelme takan bu sezon ligin en flaş takımı Samsunspor, Kasımpaşa'yı da 4-1 devirip yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Maça etkili başlayanMoral bozukluğuyla 4 dakika sonra Aytaç Kara'nın golüyle geriye düştü: 1-0. İkinci yarıda Samsun bir açıldı pir açıldı. 68'deskoru eşitlerken 71'de sahneye çıkanüstünlüğü buldu: 1-2.Tait ise 86'da skoru tayin etti: 4-1. Samsunspor bu sonucun ardından puanınıKasımpaşa ise 11 puanda kaldı.