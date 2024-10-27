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Giriş Tarihi: 27.10.2024

Samsun 2 penaltı kaçırdı geri döndü kazandı

Kırmızı-beyazlı takım, Ntcham’ın ayağından iki penaltıdan yararlanamazken, Kasımpaşa Aytaç ile üstünlüğü yakaladı. Samsunspor, ikinci yarıda 18 dakikada bulduğu 4 golle galip geldi

TURGUT DOĞAN
Samsun 2 penaltı kaçırdı geri döndü kazandı
Bir önceki maçta Fenerbahçe'ye çelme takan bu sezon ligin en flaş takımı Samsunspor, Kasımpaşa'yı da 4-1 devirip yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Maça etkili başlayan Karadeniz ekibi, 19 ve 27'de Ntcham ile üst üste kazandığı penaltıyı değerlendiremedi. Moral bozukluğuyla 4 dakika sonra Aytaç Kara'nın golüyle geriye düştü: 1-0. İkinci yarıda Samsun bir açıldı pir açıldı. 68'de Holse skoru eşitlerken 71'de sahneye çıkan Soner üstünlüğü buldu: 1-2. 77'de kendini unutturan Holse, takımına farkı getirirken kendisinin de 2. golünü kaydetti. Tait ise 86'da skoru tayin etti: 4-1. Samsunspor bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

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Samsun 2 penaltı kaçırdı geri döndü kazandı
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