Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Konyaspor: 1

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ligde istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Konyaspor'un Pedrinho ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
12. dakikada seri paslarla rakip ceza sahasına giren Konyaspor'da Pedrinho'nun uzak direğe yerden pasına tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Ndao konuk ekibi öne geçirdi. 0-1
25. dakikada Konyaspor'un sağ köşeden kullandığı kornerde kale önünde topa iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
28. dakikada sağ kanattan Maxim'in etkili ortasına arka direkte Ertuğrul Ersoy'un uçarak yaptığı kafa vuruşu kaleci Slowik'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
36. dakikada sol köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ.
48. dakikada N'Diaye'nin rakip ceza sahasına girmeden yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü.
61. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Lungoyi'nin topu sağa çekerek rakibini ekarte ettikten sonra yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
80. dakikada çalımlarla rakibini geçen Kozlowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
82. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşşan Lungoyi'nin yerden plase vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
85. dakikada Sorescu'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden dışarı çıktı.
90+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.