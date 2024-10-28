A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a çirkin saldırı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından A Spor Muhabiri Emre Kaplan, saldırıya uğradı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından burnuna darbe alan Kaplan, hastaneye kaldırıldı.

A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, 90+1 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlı yöneticiler, derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan ile konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor, bir şahıs Emre'ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor. Hiç kimsenin bir basın mensubuna fiziki müdahalede bulunma hakkı yok, bu konunun takipçisiyiz! Emre Kaplan ile 2-3 defa görüştüm, şu anda ambulansta ve hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Burnuna aldığı bir darbe olduğu için kanama söz konusu ama bilinci yerinde." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emre Kaplan'a geçmiş olsun. Bu olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Sezgin arkadaşımız, yapabileceği en büyük hatayı yaptı. Hasan Arat'la konuştum, bilgisi var. İlgili kişi polise teslim oldu." dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, yaşanan saldırıyla ilgili olarak, "Maç sonu uğradığı çirkin saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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