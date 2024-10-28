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Giriş Tarihi: 28.10.2024 20:12

Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı

Son olarak Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı.

Balotelli’nin yeni adresi resmen açıklandı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa, İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki deneyimli golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Palermo doğumlu İtalyan golcü geçen sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 16 maça çıkarken 7 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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Balotelli'nin yeni adresi resmen açıklandı
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