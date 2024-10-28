Balotelli’nin yeni adresi resmen açıklandı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa, İtalyan golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki deneyimli golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Palermo doğumlu İtalyan golcü geçen sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 16 maça çıkarken 7 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
📝 Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024
Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le… pic.twitter.com/dkf54qgpUZ