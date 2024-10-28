Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, derbi sonrası "Boğaz'ın gerçek efendisi" paylaşımı yaptı ve daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derbi galibiyeti sonrası konuşan Barış Alper Yılmaz "Serimiz devam ediyor, bunu bozmaya niyetimiz yok. Eleştiriler olacaktır, bunlar beni ilgilendirmiyor. Kendi performansıma bakıyorum, kendime vakit ayırıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim, Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim açımdan bir sıkıntı yok" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN KORKMADIM!"

Sol bek oynaması hakkında sorulan soruları yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu "Burası Galatasaray, formanın yükü çok fazla. Hocam bana şans veriyor, ben hırslı bir çocuğum ve hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz gerekiyor, kötü oynayabilirsiniz ama mücadele etmek zorundasınız. Okan Buruk hocamız, bizi yalnız bırakmadı ve yanımızda oldu. Çok farklı bir hoca, ona da geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"İMAJIMI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Elfborg maçının ardından güvenlik görevlisini ittiği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Daha önce sahadan çıktıktan sonra bir kardeşime forma vermek isterken, güvenlik ağabeyle çarpıştı. Güvenliği ittiğimi söylemişler. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umrumda değil. ben onlara iyi bir Barış Alper imajı vereceğim. Yoğun bir tempodan çıktım, zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Tabii ki biraz dinlenmeye ihtiyacımız var, kolay değil. Ben de dinlenmeye çalışıyorum, bir şekilde devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

