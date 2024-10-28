Beşiktaş’ta 3 yıldız isim derbide yok!





DEPLASMANDA İMMOBİLE FARKI

Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor. Dış sahada Beşiktaş 7 kez ağları havalandırırken 3 gol İtalyan yıldızdan geldi. Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.



RASHİCA&PAULİSTA OYNAMAYACAK!

Beşiktaş'ta gözler üç oyuncudaydı. Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica hafta başından bu yana bireysel antrenman yaptı, Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Brezilyalı stoper Paulista takıma katılamazken Mert dünkü idmanda takımla çalıştı. Ancak üç oyuncunun da riske edilmeyeceği ve bugün karşılaşmanın kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.