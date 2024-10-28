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Giriş Tarihi: 28.10.2024 19:39

Erik ten Hag'ın ayrılığı sonrası De Gea'dan flaş paylaşım

Manchester United'ta Erik ten Hag döneminin sona ermesinin ardından takımın eski oyuncusu David De Gea'dan flaş bir paylaşım geldi.

Erik ten Hag’ın ayrılığı sonrası De Gea’dan flaş paylaşım

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın açıklanması sonrası De Gea yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Hollandalı çalıştırıcının ayrılığı sonrası emojili paylaşım yapan David De Gea'nın göndermede bulunduğu iddia edildi. Erik ten Hag'ın gelişi sonrasında İspanyol kaleci gözden düşmüş ve takımdan gönderilmişti.

Manchester United'ta Erik ten Hag sonrasında geçici olarak Ruud van Nistelrooy takımı yönetecek.

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Erik ten Hag'ın ayrılığı sonrası De Gea'dan flaş paylaşım
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