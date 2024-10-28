‘Filistin’e Özgürlük’ diyen Aral’a skandal soruşturma

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bir skandala daha imza attı. Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ın, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 2-0 yendiği maçın ardından UEFA'nın, Danimarka takımının formasını giyen Türk futbolcu Aral Şimşir'e soruşturma açtığı bildirildi. Disiplin soruşturmasına gerekçe olarak 22 yaşındaki futbolcunun, maçta "Filistin'e Özgürlük" diye bağırması gösterildi.
İlk golün asistini yapan Türk futbolcu, maçın bitiş düdüğünün ardından İsrailli oyuncuların fiziksel saldırısına maruz kalmıştı. Rakip takımın oyuncusu tarafından yüzüne dirsek darbesi alan genç futbolcu, 59. dakikada oyuna devam edememişti. UEFA'nın bu konuda herhangi bir yaptırım uygulamaması tepki çekti.