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Giriş Tarihi: 28.10.2024

Geçmiş olsun Yusuf

Geçmiş olsun Yusuf
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yeni takımı Olympiakos ile ilk maçına dün çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, karşılaşmaya kulübede başladı. Asteras Tripolis müsabakasında takımı 1-0 gerideyken 70. dakikada oyuna giren Yusuf, 90+5'te şok yaşadı. Top kapmaya çalışırken rakibi Federico Alvarez'in müdahalesiyle tecrübeli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Yunan basını, oyuncunun çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonu kapattığını yazdı. Yusuf, Olympiakos'a 1 ay önce transfer olmuş ve 3 senelik imza atmıştı.
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Geçmiş olsun Yusuf
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