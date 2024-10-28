Geçmiş olsun Yusuf

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yeni takımı Olympiakos ile ilk maçına dün çıkan
27 yaşındaki hücum oyuncusu, karşılaşmaya kulübede başladı. Asteras Tripolis müsabakasında takımı 1-0 gerideyken 70. dakikada oyuna giren Yusuf, 90+5'te şok yaşadı.
Top kapmaya çalışırken rakibi Federico Alvarez'in müdahalesiyle tecrübeli futbolcu acı içinde yerde kaldı. Yunan basını, oyuncunun çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonu kapattığını yazdı.
Yusuf, Olympiakos'a 1 ay önce transfer olmuş ve 3 senelik imza atmıştı.