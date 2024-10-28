Son dakika: Manchester United’da Erik ten Hag dönemi sona erdi! Taşlar yerinden oynuyor...

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile berabere kalınan maçtan sonra Premier Lig'de de West Ham'a yenilen Manchester United'da acil durum toplantısı ilan edildi. İngiliz devinde geldiği günden bu yana eleştirilerin hedef noktasında olan Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Manchester United'ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

"Erik ten Hag, Manchester United Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldı.

Nisan 2022'de göreve gelen Erik, 2023'te Carabao Kupası'nı ve 2024'te FA Kupası'nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı.

Erik'e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Ruud van Nistelrooy, kalıcı bir baş antrenör işe alınırken, mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici baş antrenör olarak takımın başına geçecek."