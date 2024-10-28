Tarihe geçen kongre

Beşiktaş kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı dün ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken gergin geçti. Siyah-beyazlıların eski başkanı Ahmet Nur Çebi ve mevcut başkan Hasan Arat yönetimlerinin ibra oylamasından önce iki isim de konuşma yaptı. Bir ara kongre üyesi İsmail Cevahir'in, Arat ve yönetiminin oturduğu masanın yanına giderek parmak sallaması
üzerine gerginlik oluştu. Salonda da kalabalık iki grubun birbirlerine karşılık vermesi sonrası arbede çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kongreye ara verilmeden devam edilirken Çebi yönetiminin, 1 Haziran-3 Aralık 2023 dönemi idari ve mali yönden ibraya sunuldu ancak oy çokluğuyla ibra edilmedi. Arat yönetimi ise 3 Aralık 2023- 31 Mayıs 2024 faaliyetlerinden dolayı büyük çoğunlukla ibra edildi.
'BOKS ŞUBESİNE KAYDOLUN'
Toplantıda sandalyelerin havada uçuşması, gerginliğin seviyesini gözler önüne serdi. Kongrede genel kurul divan başkanlığına seçilen Ahmet Akpınar, "Ne sanıyorsunuz siz kendinizi? Burası Uganda değil, burası Beşiktaş. Kavga etmek istiyorsanız boks şubemize kaydolun" diyerek tepki gösterdi.
ORMAN DA İBRA EDİLMEMİŞTİ
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den önceki başkan olan Fikret Orman yönetimi de ibra olmamıştı. 25 Aralık 2021'de Çebi, siyahbeyazlı kulübün başkanıyken Akatlar'da yapılan genel kurul toplantısında Orman'ın hem 01.01.2019- 12.05.2019 dönemi hem de 12.05.2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmemişti.
HASAN ARAT NE DEDİ?
Ben 'Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz' dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız.
Beşiktaş, ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer değildir. Buraya artık rahat giremeyeceksiniz.
Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Ankara'dan 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' diye mektup geldi. Artık olmayacak bu. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir.
Akatlar, 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan birisi. 15 Mart'ta verilen şirket, aynı tarihte kurulmuş.
Şirketin kim olduğu bulunamıyor.
Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı? Akatlar Sporium'a nasıl kıydınız! 2031 yılına kadar kirası bu şekilde. Beşiktaş'ın malına siz ne yapıyorsunuz!
AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?
Hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, yuh diyemez.
Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Beşiktaş'ı kimseye yedirmem.
Bu kulübe hangi durumda geldim. Geldiğimdeki durumu neden söylemiyorsunuz.
Koltuğa oturduğumda borç 3 milyar TL'ydi (582 milyon dolar). Bıraktığımda 8.4 milyar TL'ydi (288 milyon Dolar). Gelenler, 6 ayda 100 milyon Dolar borç yaptı.
Kimse kulübe sahip çıkmazken biz görev yaptık. Sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım.
Geldiğimde 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Giderken 4 milyon Euro kasada bıraktım.
Semih ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık. Sanki adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın.
G.Saray'ın elinden aldığımız Gedson, Ghezzal, Rosier'in hiç mi kıymeti yok.