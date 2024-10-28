Tarihe geçen kongre

Beşiktaş kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı dün ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken gergin geçti. Siyah-beyazlıların eski başkanı Ahmet Nur Çebi ve mevcut başkan Hasan Arat yönetimlerinin ibra oylamasından önce iki isim de konuşma yaptı. Bir araüzerine gerginlik oluştu. Salonda da kalabalık iki grubun birbirlerine karşılık vermesi sonrası arbede çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kongreye ara verilmeden devam edilirken Çebi yönetiminin, 1 Haziran-3 Aralık 2023 dönemi idari ve mali yönden ibraya sunuldu ancak oy çokluğuyla ibra edilmedi. Arat yönetimi ise 3 Aralık 2023- 31 Mayıs 2024 faaliyetlerinden dolayı büyük çoğunlukla ibra edildi.Toplantıda sandalyelerin havada uçuşması, gerginliğin seviyesini gözler önüne serdi. Kongrede genel kurul divan başkanlığına seçilen Ahmet Akpınar, "Ne sanıyorsunuz siz kendinizi? Burası Uganda değil, burası Beşiktaş. Kavga etmek istiyorsanız boks şubemize kaydolun" diyerek tepki gösterdi.Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den önceki başkan olan Fikret Orman yönetimi de ibra olmamıştı. 25 Aralık 2021'de Çebi, siyahbeyazlı kulübün başkanıyken Akatlar'da yapılan genel kurul toplantısında Orman'ın hem 01.01.2019- 12.05.2019 dönemi hem de 12.05.2019-20.10.2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmemişti.Ben 'Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz' dedim.Beşiktaş, ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer değildir.Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Ankara'dan 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' diye mektup geldi. Artık olmayacak bu. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir.Akatlar, 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş.Şirketin kim olduğu bulunamıyor.Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı?Hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, yuh diyemez.Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım.Bu kulübe hangi durumda geldim. Geldiğimdeki durumu neden söylemiyorsunuz.Koltuğa oturduğumda borç 3 milyar TL'ydi (582 milyon dolar). Bıraktığımda 8.4 milyar TL'ydi (288 milyon Dolar).Kimse kulübe sahip çıkmazken biz görev yaptık. Sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım.Geldiğimde 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Giderken 4 milyon Euro kasada bıraktım.Semih ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık.G.Saray'ın elinden aldığımız Gedson, Ghezzal, Rosier'in hiç mi kıymeti yok.