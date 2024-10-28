Tecrübeli hoca ile yıldız futbolcu birbirine girdi

Serie A'nın 9. hafta maçında Roma, Fiorentina ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Roma 5-1 kaybederken, maçın devre arasında teknik direktör Ivan Juric ile stoper Gianluca Mancini'nin birbirine girdiği iddia edildi.
İtalyan basını, Juric ve Mancini'nin Fiorentina maçının devre arasında yumruklaştığını aktardı. Söz konusu maça ilk 11'de başlayan Mancini, ikinci yarı başlamadan oyundan oyundan alındı.
Haberde Roma Başkanı Dan Friedkin'in teknik direktör Ivan Juric'i görevden almayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi. (Corriere dello Sport)