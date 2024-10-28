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Giriş Tarihi: 28.10.2024 22:43 Son Güncelleme: 28.10.2024 22:44

Osimhen: Icardi ile oynamak benim için bir onur

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası, takım arkadaşı Icardi'ye övgü yağdırdı.

Osimhen: Icardi ile oynamak benim için bir onur

Galatasaray'da Victor Osimhen, Süper Lig'in 10.haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna kadar iyi oynadıklarını belirten Osimhen, "Taraftarlarımız inanılmazdı. 3 puanı getirenler de onlar oldu. İlk andan son ana kadar da iyi oynadık. Karşımızda yetenekli bir takım vardı. Gol katkısından dolayı memnunum fakat takımın kazanması daha önemliydi" dedi.

"ICARDI İLE OYNAMAK ONUR"

Mauro Icardi sorusuna cevap veren Osimhen, "Icardi ile oynamak benim için bir onur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Mutluyum onunla oynadığım için" sözlerini sarf etti.

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Osimhen: Icardi ile oynamak benim için bir onur
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