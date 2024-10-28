Yine rakiplere taş attı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 gol atabileceklerini belirterek, "Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım.Osayi'nin pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı" dedi. Avrupa Ligi'nde Manchester United gibi güçlü bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, G.Saray-Beşiktaş derbisi içinse şu ifadeleri kullandı:Stada gitmeyeceğim. Yorgunluk diye bir şey var, sadece fiziksel yorgunluk değil!Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi, onları tebrik ederim. Perşembe özel bir maç oynadık, başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değildi."Haftaya oynayacakları Trabzonspor maçına da değinen Mourinho, "Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor.son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz" diye konuştu.Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Paulo Dybala için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı. Haberde, "" ifadeleri kullanıldı. Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.