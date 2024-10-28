Yine rakiplere taş attı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 gol atabileceklerini belirterek, "Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller, ürettiğimiz pozisyonlardan değildi.
Osayi'nin pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı" dedi. Avrupa Ligi'nde Manchester United gibi güçlü bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, G.Saray-Beşiktaş derbisi içinse şu ifadeleri kullandı: "Derbide çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak.
Stada gitmeyeceğim. Yorgunluk diye bir şey var, sadece fiziksel yorgunluk değil! Sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk, daha düşük reaksiyon vermenize neden oluyor.
Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi, onları tebrik ederim. Perşembe özel bir maç oynadık, başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değildi."
'BU HAKEM GİBİ İYİ BİRİ OLSUN'
Haftaya oynayacakları Trabzonspor maçına da değinen Mourinho, "Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Umarım maçı tıpkı bugünkü (dünkü) gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir,
son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz" diye konuştu.
MARİO BRANCO PAULO DYBALA İÇİN ROMA'YA GİDECEK
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Paulo Dybala için Roma ile bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı. Haberde, "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumlusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak
" ifadeleri kullanıldı. Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.