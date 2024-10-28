Yunanistan'da gündem Tete: "Büyücü"

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Tete, sergilediği performansla parmak ısırttı.

Yeşil-beyazlıların formasını toplamda 16 kez giyen 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda altı gol ve bir asistlik performans sergiledi.

"BÜYÜCÜ"

Panathinaikos'ta bu sezonun en golcü ismi olmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, 'Büyücü' lakabını kazanırken, Brezilyalı futbolcu inişli çıkışlı grafik sergileyen takımının en kritik oyuncusu durumunda yer alıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

2023-2024 sezonunun başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı. Tete, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Panathinaikos'a 4 milyon 750 bin Euro bedelle satılmıştı.