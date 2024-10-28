Zeki Çelik'e İtalya'da eleştiri yağmuru: "Tam bir felaket"

Roma forması giyen Zeki Çelik, Fiorentina ile oynanan ve 5-1 biten maç sonrası eleştiri yağmuruna tutuldu.

İtalyan basını, milli futbolcuyu ağır bir şekilde eleştirirken, Fiorentina maçında sahanın en kötüsü seçilen Zeki Çelik için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İTALYAN BASININDA ZEKİ ÇELİK

Tutto Mercato: Zeki Çelik'ten unutmak isteyeceği bir performans daha. Dün gece Roma adına sahanın en kötülerinden biriydi. Onun için karanlık bir dönem. Zeki Çelik, Inter maçında Lautaro'nun golünde yaptığı hatanın ardından dün akşam da ayağındaki topu Gosens'a kaptırıp takımına golü yedirdi.

Corriere dello Sport: Zeki Çelik'in sahadaki pervasızlığı, kulübün yaz transfer döneminde ilk 11'de oynayacak oyuncu alamama konusundaki pervasızlığı...

La Gazzetta dello Sport: Birçok kez olduğu gibi açıklanamaz bir durum. Yapılabilecek her şeyi yanlış yapıyor.

Vocegiallorossa: Roma'nın sağı Zeki Çelik'e aitse orada bir sorun var demektir.

Il Messaggero: Tam bir felaket.

Zeki Çelik'e verilen puanlar şu şekilde:

TuttoMercatoWeb.com - 4

Corriere dello Sport - 4

Gazzetta dello Sport - 4

Il Messaggero - 4

TuttoSport - 4

Vocegiallorossa - 3