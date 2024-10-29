Çaresiz İmmobile!

Beşiktaş'ta bu sezon ligde attığı 8 golün 5'ini penaltıdan kaydeden Ciro İmmobile, dün suskun kaldı.90 dakika sahada bulunan 37 yaşındaki oyuncu, hiç şut atamadı ve sahada kayboldu.Oyuna sonradan dahil olan Ernest Muçi, 90+4. dakikada ceza sahasının sağından gelişine sert bir şutla çok şık bir gol attı. 23 yaşındaki futbolcu büyük alkış alsa da takımı mağlup olduğu için sevinci yarım kaldı.Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un fazla şans vermediği için eleştirildiği Semih Kılıçsoy, Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı ancak performansıyla taraftarı kızdırdı. Maçın hemen ilk dakikasında net bir fırsatta pas vermek yerine topu yan ağlara gönderen 18 yaşındaki oyuncu, çok etkisizdi. 90 dakika sahada kalıp hiç isabetli şut atamayan, 38 kez topla buluşup hiç isabetli orta yapamayan genç futbolcu için siyah-beyazlılar sosyal medyada,yorumları yaptılar.