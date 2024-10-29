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Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:32

Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a derbi yanıtı: 'Evimize bekleriz'

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı evinde 2-1 ile geçtiği maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barış Alper Yılmaz'a yanıt milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan geldi.

Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’a derbi yanıtı: ’Evimize bekleriz’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinde aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Barış Alper paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalpler yer aldı.

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.

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Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a derbi yanıtı: 'Evimize bekleriz'
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