Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’a derbi yanıtı: ’Evimize bekleriz’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinde aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Barış Alper paylaşımında, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Barış'ın paylaşımında göz kırpma emojisi ile birlikte sarı-kırmızılı kalpler yer aldı.
Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi. Karakurt, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." ifadelerini kullandı.