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Giriş Tarihi: 29.10.2024 19:35

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

AA
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmandan önce futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
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