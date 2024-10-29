Hakan Çalhanoğlu dönüş tarihini duyurdu

Inter'in Roma'yı 1-0 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. La Gazetta dello Sport'a konuşan Hakan, "Yakında, çok yakında. Sanırım pazar günü tekrar müsait olacağım." diyerek, Serie A'da 3 Kasım Pazar günü oynanacak olan Inter - Venezia maçında sahalara döneceğinin sinyallerini verdi.

Milli futbolcu, formasını giydiği İtalyan takımı Inter'in dünyanın en güçlü 5 takımından birisi olduğunu belirtti ve "Bugün bana göre Inter, sıralamada dünyanın en güçlü ilk 5 takımı arasında yer alıyor. Yeterince eminim" ifadelerini kullandı. Çalhanoğlu, yokluğunda yerine oynayan Piotr Zielinski'nin kendisini aratmadığını söyledi ve "Yıllarca sahada başka bir şey yaptıktan sonra bu rolü oynamak kolay değil. Harika iş çıkardı, kendisini tebrik ediyorum" dye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, Polonyalı futbolcunun Juventus maçında attığı 2 penaltı golünün sorulması üzerine ise "Penaltıdan iki gol attı, mutluyum çünkü bu benim yerime şut atabilecek birisinin olduğu anlamına geliyor" yanıtını verdi.