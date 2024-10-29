Kardeş payı

Süper Lig'de haftanın diğer İstanbul derbisinde Başakşehir ile Eyüpspor puanları paylaştı... Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi.Ev sahibi ekip 59'da Opoku'nun penaltı vuruşu ile skora denge getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince skor değişmedi. Eyüpspor 16 puanla haftayı 5. sırada tamamlarken, Başakşehir 15 puan ve averajla 7. basamakta yer aldı.