Konyaspor, deplasmanda 4 golle kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 23 Elazığ FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Yeşil Beyazlılar bu sonuçla 4. tura yükselen taraf olurken, 23 Elazığ FK kupaya bu turda veda etti.

MAÇTAN NOTLAR:

25. dakikada sağdan yapılan ortada, ceza sahasında Melih Bostan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

61. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Adem Eren Kabak kafayla topu ağlara yolladı: 0-2

66. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yasir Subaşı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturararak takımını 3-0 öne geçirdi.

74. dakikada Muhammed Semih Kocatürk ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Melih Bostan, topu filelere attı: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, kupada 4. tura yükseldi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci (Dk. 75 Arda Mert Yağız), Görkem Can Güner (Dk. 84 Ahmet Yağız Gençtürk), Güney Sağır, Berke Gürbüz (Dk. 84 Muhammed Hamza Çelik), Fatih Onay, İlyas Kahraman (Dk. 36 Güray Fırat), Hüseyin Akın Aydın, Sezer Kahraman, Kubilay Eren Şahin (Dk. 75 Eren Taştan), Haktan Yüce

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşcı, (Dk. 46 Prip), Ufuk Akyol (Dk. 75 Efe Seçil), Keyta (Dk. 61 Muhammed Semih Kocatürk), Damjanovic, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Utku Eriş, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Ahmet Tırpancı), Melih Bostan, Umut Nayir (Dk. 46 Melih İbrahimoğlu)

Goller: Dk. 25 ve 74 Melih Bostan, Dk. 61 Adem Eren Kabak, Dk. 66 Yasir Subaşı (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sezer Kahraman, Dk. 64 Fatih Onay, Dk. 88 Haktan Yüce (23 Elazığ FK), Dk. 24 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)