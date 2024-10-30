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Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:56

Atakaş Hatayspor kupada 4.tura çıktı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

AA
Atakaş Hatayspor kupada 4.tura çıktı
- İnegöl Kafkasspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 4 - Atakaş Hatayspor, kupada 4. tura yükseldi

Stat: İnegöl İlçe Stadı

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Eren Daniş (Dk. 62 Onur Toroman), Batuhan Doğukıran (Dk. 77 Alperen Şirin), Emir Özsoy (Dk. 70 Deniz Dirk Knibbe), Umut Doğdu (Dk. 62 Ömer Faruk Boz), İskender Can, Hasan Bekil, Tarık Furkan Çalışır, Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Furkan Bacaklı, Yusuf Turhan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan Matur, Cengiz Demir, Calvo, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Diack, Abdulkadir Parmak (Dk. 77 Ali Yıldız), Boutobba (Dk. 73 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 46 Fernandes), Strandberg (Dk. 46 Aboubakar)

Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 74 Calvo (Atakaş Hatayspor)

4. dakikada Atakaş Hatayspor atağında ceza alanına doğru ilerleyen Standberg, yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

17. dakikada sağ kanattan Boutobba'nın penaltı noktasında doğru yaptığı ortaya yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşuyla top filelere gitti: 0-2.

35. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında sağ kanattan içeriye kat eden Boutobba sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

66. dakikada Hatay temsilcisi farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın yerden sert ortasına gelişine vuran Selimcan Temel, topu ağlarla buluşturdu: 0-4

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Atakaş Hatayspor, kupada 4. tura çıktı.

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Atakaş Hatayspor kupada 4.tura çıktı
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