BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Rashicasız çark dönmüyor

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi sonrası hakem Arda Kardeşler'in yönetimi gündeme otururken, saha içerisinde kanatlarda yaşanan eksiklik en çok konuşulan konuydu. Siyahbeyazlılar derbiye sağ kanatta Rafa Silva, solda Semih Kılıçsoy ile başladı. Zaman zaman da Joao Mario ile Silva yer değişikliği yaptı. Semih maçın başında önemli bir pozisyondan yararlanamazken, son düdüğe kadar başka bir pozisyonda da yer alamadı.

Joao Mario da ikinci yarı net fırsatı değerlendiremedi, temposu ve üretkenliği zayıf kaldı. Rafa Silva ise kanatta etkili olamazken, 10 numaradan ayrılmasıyla Beşiktaş'ın orta saha dinamikleri de bozuldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un derbi öncesi gözünü çevirdiği Milot Rashica'nın yetişememesi takımın dengelerini ve planlarını bozdu.

Kosovalı sağ kanat, ilk 11 düzeyinde Beşiktaş'ın elindeki tek gerçek kanat oyuncusu konumunda. Ancak sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemiyor. Bu sezon hücum istatistiklerinde takımının zirvesine çıkan tecrübeli ismin yokluğu, Hollandalı teknik adamın seçeneklerini daraltırken, oyun planını da etkiledi. Hatta sağ bekte görev alan Jonas Svensson da Rashica'nın yokluğunda performansı düşenler arasında yer aldı.