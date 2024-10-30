Arda Kardeşler ve VAR'a isyan eden Beşiktaş cephesi, "Artık maçlarımıza kaşarlanmış hakem istemiyoruz. Yabancı yoksa genç hakem verin" diye açıklama yaptı. TFF, yabancı hakem olmayacağını söylüyor. Peki bu hakem kadrosuyla lig biter mi?
LEVENT TÜZEMEN:
Maçı yöneten hakem ile VAR'da görev yapan hakem, aynı frekansta buluşamıyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bu tür sıkıntılar yaşanıyor. EURO 2024'te Fransız hakem Turpin, Hollanda karşısında Türk Milli Takımı'na ciddi haksızlıklar yaptı. Mert Müldür'e yapılan harekete kırmızı çıkarmadı, Samet Akaydın'ın yüzüne tekme atılmasına seyirci kaldı, Hollanda'nın galibiyet golünde rakibin, Mert'in ayağına tekme atmasını ne VAR gördü ne de Turpin. 'VAR şuna karışır, buna karışmaz' açıklamalarını anlamıyorum. Ortada bir arıza varsa maçı yöneten hakemlerle VAR'da görev yapan hakemler, iliklerine kadar bu hatayı birlikte görmelidir. Hakemlerin başına sıradan bir Portekizli'yi getireceğinize adam gibi kariyeri olan bir yabancı hakem hocası getirilmeli.
Ayrıca hakemlikte
liyakat ön plana çıkmalı, adamcılık
son bulmalıdır. Ama bu lig bu
hakemlerle bitecek.
BÜLENT TİMURLENK:
Arda Kardeşler bu derbiyle kötü hakem olmadı, hep kötüydü. İcardi'nin pozisyonuna penaltı çalamadığından Rafa Silva'ya faulü de sarı kartı da es geçti. "Topa biz sahip olduk, daha iyi oynadık" demektense Beşiktaş yönetiminin ilk hafta Samsun'da kazandığı maçın ve O.Lyon karşısında 30 hücum yemiş takımlarının istatistiklerine bakması gerekiyor.
Bir de 23
milyon bonservis ödenmiş Muçi-
Al-Musrati'nin kulübede olması
detayı var. Nereden bulacaklarsa
her hafta 9 yabancı hakem,
buyursun getirsinler. Her sezon
bitti, bu sezon da biter.
FATİH DOĞAN:
TFF
ile MHK, yeni ve yıpranmamış
hakemlerin atanmasını istiyor. Ancak atamalar eski algoritma verileriyle yapay zeka tarafından yapılıyor. Ferhat Gündoğdu, atamaları kökten değiştirecek, algoritma içerisine gizlenmiş, değiştirmek istedikleri kriterden bahsetti.
FIFA kokartı olan eski ve tecrübesi olan hakemlere ekstra puanlar yükleniyor. Böylelikle algoritmanın atadığı 3 hakem arasına derbilerde genç hakemlerin girmesi pek mümkün olmuyor. Bu ekstra puanları algoritmadan çıkardığınız zaman genç hakemlerin önü açılacak. Halil Umut Meler ve eski tüfek hakemlerin sürekli derbiyi almasındaki kılıf bu. Arda Kardeşler'i atayan da eski sistem.
TFF YABANCIYA MECBUR KALACAK
ŞENOL USTAÖMER:
Arda Kardeşler konusunda Beşiktaş haklı. Lig bu maçlarla biter mi? Bence çok zor biter. TFF her ne kadar karşı çıksa da eninde sonunda geçen yıl olduğu gibi orta hakem değil ama yabancı VAR hakemlerini getirecektir.
Çünkü maçları artık sahadaki değil VAR'daki hakemler yönetiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Bu hakem konusu sürekli gündeme geliyor. Bana da her zaman soruluyor. Bu konudaki senelerdir değişmeyen net bir görüşüm var; ülkemizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Hepsinin 20'şer milyon taraftarı var. Medyada da bu takımın taraftarları kritik yazıyorlar.
Medya, taraftar, yönetici, teknik adam ve futbolcu baskılarıyla hakemlerin zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri genci, tecrübelisi fark etmez, mümkün değil.
BURUK ARTIK PROFESÖR!
Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da geçti. Bu tablo Süper Lig'de bizi nereye götürür? Bu galibiyet psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a verdi mi?
LEVENT TÜZEMEN:
Okan Buruk, tam bir derbi
profesörü oldu. G.Saray, Buruk ile derbilerde rakiplerine
ciddi üstünlük sağladı. F.Bahçe'yi evinde yenmek, sezon başı Süper Kupa'da 5 gol atan Beşiktaş'a karşı kazanmak G.Saraylı oyunculara ciddi bir psikolojik üstünlük sağlayacaktır.
Devre arasında
G.Saray ihtiyaçlarını gidermek için planlama yaparken
F.Bahçe ve Beşiktaş, yeni oyunculara yönelecektir.
ŞENOL USTAÖMER:
G.Saray için tabii ki bir
avantaj oldu. Ama daha ligin başındayız. Beşiktaş ve F.Bahçe, bu yarışta her zaman G.Saray'ın yanında olacaktır.
Çünkü şu anda ikisinin de bir eksik maçı var. Onlar da alınırsa fark azalacak. F.Bahçe çok iyi oynamaya başladı. Beşiktaş da daha ilk yenilgisini aldı. 3 takım arasındaki yarış sonuna kadar devam edecektir.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Psikolojik üstünlüğü mutlaka G.Saray'a verir. Ligimizin kalitesi düşük. G.Saray, bizim ligde bazı maçlarda iyi oynamasa da Okan Buruk maceralar arasa da kazanmayı biliyor. Çünkü bizim ligimiz Avrupa kulvarına benzemiyor. Oradaki en vasat takımlar bile fizik olarak güçlü olduklarından bizim takımlar zorlanıyorlar. Lider G.Saray, sıradan bir İsveç takımından İstanbul'da 3 gol yedi.
BÜLENT TİMURLENK:
Psikolojik üstünlük G.Saray için sezon başında vardı. Son iki sezonun şampiyonu karşısında hoca değiştirmiş F.Bahçe ve ligi 46 puan önünde bitirdiği yeni hocayla yola çıkmış Beşiktaş. Okan Buruk'un takımı, geçen yıl olduğu gibi 10 maçta 28 puan topladı, ardında iki derbi galibiyeti var.
Ligin çeyreği bitmişken erken ve büyük harflerle yorum yapmanın manası yok. Derbideki "kötü" Galatasaray, 6'sı isabetli 20 şut atmış, 27 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş, ezeli rakibine de kalesine isabetli 2 şut attırmış. Bu kötü ise rakipleri iyisine karşı hazırlıklı olmalı.
FATİH DOĞAN:
Derbinin sonucu sarı-kırmızılılara avantaj sağlar ama bu oyun psikolojik üstünlük ve rahatlık sağlamaya yetmez. G.Saray sahada ne top kontrolü ne de oyun olarak Beşiktaş'tan üstün değildi. Bu sezon akan oyun yerine attığı gollerin neredeyse yarısına denk gelen duran toplarla sonuca gitti.
Hakemin hatalı kararları, göstermediği kartlar da eklenince G.Saray önemli bir galibiyetle ayrıldı. Buradan büyük bir zafer ve öz güven hikâyesi çıkmaz.
G.Saray'ın, F.Bahçe'yi deplasmanda yendiğinden çok farklı bir galibiyet.
MOURİNHO KIZDIĞI MEDYAYI DİNLİYOR!
Mourinho ile Acun Ilıcalı geçen hafta Samandıra'da bir toplantı yaptı… Portekizli hoca sonrasında Manchester maçında En-Nesyri'yi 11'de oynatırken, Bodrum karşılaşmasında hem Faslı yıldız hem de İrfan Can ve Osayi'yi as kadroya yazdı. Sizce bu toplantı, kadro kararında etkili oldu mu?
LEVENT TÜZEMEN:
Mourinho buna asla izin vermez. Ancak medyanın yaptığı baskılar ve eleştiriler her ne kadar kızsa da Mourinho'ya bir yol haritası olmuştur.
Portekizli'nin medyanın eleştirilerine, yorumlarına ve önerilerine kulak kabarttığını düşünüyorum.
ŞENOL USTAÖMER:
Bunu bilebilmek için o toplantıda olmak lazım. Ama bir doğru var ki bu hafta oynayan oyuncular F.Bahçe'ye büyük katkı sağladılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Benim zaten beklediğim Manchester maçında En-Nesyri ile başlamasıydı. Mourinho'ya en büyük eleştirim bu konuda. Israrla istediği transfer ama En-Nesyri'yi kazanmak yerine 39 yaşına gelmiş fizik açıdan yetersiz Dzeko'yu asli santrfor düşünüyor.
BÜLENT TİMURLENK:
Değil bir, üç Acun Ilıcalı yan yana gelse Jose Mourinho'nun 11 tercihlerine karışamaz. Portekizli ile yapılan görüşmede x, y, z oyuncuların performansından memnun olmadıklarını dile getirip, 'Takım içinde bir problem var mı?' diye sormuşlardır en fazla.
FATİH DOĞAN:
Mourinho'ya Türkiye'de talimatla kadro yaptırılacağı iddiasına kimse inanmamı beklemesin. Bu ülkede bunun örneklerini gördüm. Mourinho seviyesinde, hatta daha alt seviyede hiçbir üst düzey hoca böyle müdahaleleri kabul etmez. Eğer biri yapmaya kalkarsa da bir gün o acı hatayla karşılaşır.