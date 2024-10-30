Maçı yöneten hakem ile VAR'da görev yapan hakem, aynı frekansta buluşamıyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da bu tür sıkıntılar yaşanıyor. EURO 2024'te Fransız hakem Turpin, Hollanda karşısında Türk Milli Takımı'na ciddi haksızlıklar yaptı. Mert Müldür'e yapılan harekete kırmızı çıkarmadı, Samet Akaydın'ın yüzüne tekme atılmasına seyirci kaldı, Hollanda'nın galibiyet golünde rakibin, Mert'in ayağına tekme atmasını ne VAR gördü ne de Turpin. 'VAR şuna karışır, buna karışmaz' açıklamalarını anlamıyorum. Ortada bir arıza varsa maçı yöneten hakemlerle VAR'da görev yapan hakemler, iliklerine kadar bu hatayı birlikte görmelidir.Ayrıca hakemlikteliyakat ön plana çıkmalı, adamcılıkson bulmalıdır. Ama bu lig buhakemlerle bitecek.Arda Kardeşler bu derbiyle kötü hakem olmadı, hep kötüydü. İcardi'nin pozisyonuna penaltı çalamadığından Rafa Silva'ya faulü de sarı kartı da es geçti.Bir de 23milyon bonservis ödenmiş Muçi-Al-Musrati'nin kulübede olmasıdetayı var. Nereden bulacaklarsaher hafta 9 yabancı hakem,buyursun getirsinler. Her sezonbitti, bu sezon da biter.TFFile MHK, yeni ve yıpranmamışhakemlerin atanmasını istiyor. Ancak atamalar eski algoritma verileriyle yapay zeka tarafından yapılıyor.FIFA kokartı olan eski ve tecrübesi olan hakemlere ekstra puanlar yükleniyor. Böylelikle algoritmanın atadığı 3 hakem arasına derbilerde genç hakemlerin girmesi pek mümkün olmuyor. Bu ekstra puanları algoritmadan çıkardığınız zaman genç hakemlerin önü açılacak. Halil Umut Meler ve eski tüfek hakemlerin sürekli derbiyi almasındaki kılıf bu. Arda Kardeşler'i atayan da eski sistem.Arda Kardeşler konusunda Beşiktaş haklı. Lig bu maçlarla biter mi? Bence çok zor biter.Çünkü maçları artık sahadaki değil VAR'daki hakemler yönetiyor.Bu hakem konusu sürekli gündeme geliyor. Bana da her zaman soruluyor. Bu konudaki senelerdir değişmeyen net bir görüşüm var; ülkemizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var.Medya, taraftar, yönetici, teknik adam ve futbolcu baskılarıyla hakemlerin zihinsel olarak sağlıklı maç yönetmeleri genci, tecrübelisi fark etmez, mümkün değil.Okan Buruk, tam bir derbiprofesörü oldu. G.Saray, Buruk ile derbilerde rakiplerineciddi üstünlük sağladı.Devre arasındaG.Saray ihtiyaçlarını gidermek için planlama yaparkenF.Bahçe ve Beşiktaş, yeni oyunculara yönelecektir.G.Saray için tabii ki biravantaj oldu. Ama daha ligin başındayız.Çünkü şu anda ikisinin de bir eksik maçı var. Onlar da alınırsa fark azalacak. F.Bahçe çok iyi oynamaya başladı. Beşiktaş da daha ilk yenilgisini aldı.Psikolojik üstünlüğü mutlaka G.Saray'a verir. Ligimizin kalitesi düşük. G.Saray, bizim ligde bazı maçlarda iyi oynamasa da Okan Buruk maceralar arasa da kazanmayı biliyor. Çünkü bizim ligimiz Avrupa kulvarına benzemiyor.Psikolojik üstünlük G.Saray için sezon başında vardı. Son iki sezonun şampiyonu karşısında hoca değiştirmiş F.Bahçe ve ligi 46 puan önünde bitirdiği yeni hocayla yola çıkmış Beşiktaş.Ligin çeyreği bitmişken erken ve büyük harflerle yorum yapmanın manası yok. Derbideki "kötü" Galatasaray, 6'sı isabetli 20 şut atmış, 27 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş, ezeli rakibine de kalesine isabetli 2 şut attırmış. Bu kötü ise rakipleri iyisine karşı hazırlıklı olmalı.Derbinin sonucu sarı-kırmızılılara avantaj sağlar ama bu oyun psikolojik üstünlük ve rahatlık sağlamaya yetmez. G.Saray sahada ne top kontrolü ne de oyun olarak Beşiktaş'tan üstün değildi.Hakemin hatalı kararları, göstermediği kartlar da eklenince G.Saray önemli bir galibiyetle ayrıldı.G.Saray'ın, F.Bahçe'yi deplasmanda yendiğinden çok farklı bir galibiyet.Mourinho buna asla izin vermez.Portekizli'nin medyanın eleştirilerine, yorumlarına ve önerilerine kulak kabarttığını düşünüyorum.Bunu bilebilmek için o toplantıda olmak lazım.Benim zaten beklediğim Manchester maçında En-Nesyri ile başlamasıydı. Mourinho'ya en büyük eleştirim bu konuda. Israrla istediği transfer ama En-Nesyri'yi kazanmak yerine 39 yaşına gelmiş fizik açıdan yetersiz Dzeko'yu asli santrfor düşünüyor.Değil bir, üç Acun Ilıcalı yan yana gelse Jose Mourinho'nun 11 tercihlerine karışamaz.Mourinho'ya Türkiye'de talimatla kadro yaptırılacağı iddiasına kimse inanmamı beklemesin. Bu ülkede bunun örneklerini gördüm.