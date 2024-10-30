Emre Kaplan'a yapılan çirkin saldırı için net yorum: Bu ülkede hukuk var! Kalleşçe yumruk, çalışanları yıldırmaz

ŞENOL USTAÖMER: Sadece bir muhabire değil normal bir vatandaşa da yapılan saldırıyı kınıyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Zaten sağlıklı düşünen her vatandaş da bu fikirdedir. Ama bizde kabadayılık ne yazık ki almış yürümüş. Trafikte de sokakta da aynı şeyler yaşanıyor. En sonunda da basın mensubuna böyle bir hareket oldu. Şiddetle kınıyorum..