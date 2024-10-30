FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci ile 3 yıl daha yola devam

İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta yeniden irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında büyük oranda anlaşma sağlandı. Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcu, aralık ayında sarı-lacivertlilerle 3 yıllık yeni kontrata imza atacak.

YENİ MAAŞI 60 MİLYON TL

29 yaşındaki oyuncunun 20 milyon TL olan maaşı da senelik 60 milyon TL olarak güncellenecek. Fenerbahçe böylece İrfan Can Kahveci'nin devre arasında istediği kulüple anlaşmasının da önüne geçmiş olacak. 31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu. (Hürriyet)