GALATASARAY HABERLERİ: İrfan Saraloğlu’ndan Gabriel Sara övgüsü: Elimizde tutamayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu, derbiye damga vuran Gabriel Sara hakkında açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Sara'yı aslında çok genç yaştan beri biliyorum. Çalışmadığım bir dönemde Brezilya'da Sao Paulo'da oynarken izleme şansım olmuştu. Norwich'teki performansı ve istatistikleri de ortada. Aslında savunma arkasına da koşuları olan bir futbolcu. Gerçek Sara'yı henüz izlediğimizi düşünmüyorum" dedi.

Saraloğlu duran topları etkili kullanmaları konusunda ise, "Elbette antrenmanlarda çalışmalar oluyor ama buradaki en önemli kriter, o duran topları kullanan ve değerlendiren oyuncuların kalitesi. Bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin Sara ligde 5. asistini yaptı" diye konuştu.

Sarı-Kırmızılı teknik adama Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilme olasılığını sorduğumuzda, "O zaman elimizde tutamayız. Bonservisi çok tartışıldı ama bunun çok üzerinde bir teklif alır" yanıtını verdi. (Milliyet)