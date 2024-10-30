Montella, Roma için kapıyı açık bıraktı!

A MilliTakım'ın patronu Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada İnter-Juventus derbisinde iki gol atan Kenan Yıldız'ı övdü. Montella, "19 yaşındayken derbide bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu. Yedek olarak bile bir etki yaratmak için gereken zihinsel gücü göstermeyi başardı.dedi. İtalyan hoca, eski takımı Roma'dan teklif alması halinde ne yapacağı sorusuna "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif ben i zor durumda bırakır. Kalbinden bir parça bıraktığı kulüp tarafından çağrılan herkes gibi davranırım" cevabını verdi.