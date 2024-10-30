SON DAKİKA: Derbinin PFDK sevkleri açıklandı! Emre Kaplan’a saldıran Sezgin Gülnar da PFDK’da...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. TFF, karşılaşmanın PFDK sevklerini açıkladı.

SEZGİN GÜLNAR "SALDIRI" NEDENİYLE SEVK EDİLDİ

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçı sonrası stat dışında spor muhabirine gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanmıştı. Gülnar, "saldırı" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Derbinin PFDK sevkleri şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."