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Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:43 Son Güncelleme: 30.10.2024 13:59

Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da olmayacak

Son dakika haberine göre; Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada konuk ekibin taraftarları yer alamayacak.

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Trabzon’da olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi

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Son dakika: Fenerbahçe taraftarı Trabzon'da olmayacak
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