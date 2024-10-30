Son dakika: Galatasaray’da yeni transfer Davinson Sanchez’den!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da yenerek ezeli rakipleri ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray, devre arası için harekete geçti.

ARIAS İSMİ YİNE GÜNDEMDE

Sarı kırmızılılar, yaz döneminde de gündeme gelen Jhon Arias'tan vazgeçmiş değil. Fluminense takımı forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat için yeni bir resmi teklif hazırlanıyor.

Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi 2026'da bitecek. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Arias, sol kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor.

DAVINSON SANCHEZ DEVREDE

Son derece hızlı ve teknik bir isim olan 1.68 boyundaki yıldız için vatandaşı Davinson Sanchez devrede. Aslan, 10 milyon euro'luk bir bütçe ile Brezilya ekibinin kapısını çalacak.

Arias, 18 Ağustos 2021'den bu yana Fluminense forması ile toplamda 189 maça çıktı ve 41 gol / 42 asist katkısı sundu.