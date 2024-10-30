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Giriş Tarihi: 31.10.2024 01:43

Ten Hag sonrası Manchester United'dan 5 gollü galibiyet! Altay Bayındır 11'de başladı...

Teknik direktör Erik Ten Hag sonrası ilk maçına çıkan Manchester United, Lig Kupası maçında Leicester City'i ağırladı. Yardımcı antrenör Ruud Van Nistelrooy ile ilk maçına çıkan Kırmızı Şeytanlar rakibini 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli kaleci Altay Bayındır ise maçın tamamında kaleyi koruyan isim oldu.

Ten Hag sonrası Manchester United’dan 5 gollü galibiyet! Altay Bayındır 11’de başladı...

Bu sezon ligde iyi günler geçirmeyen ve kötü sonuçların ardından Erik Ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Lig Kupası maçında bugün evinde Leicester City'i ağırladı.

MANCHESTER UNIED'DAN FARKLI GALİBİYET

Maça çok hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar ilk yarıyı 4-2 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün olan M. United rakibini 5-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri, 15. ile 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Leicester City'nin golleri ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3: dakikada Conor Coady'den geldi.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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Ten Hag sonrası Manchester United'dan 5 gollü galibiyet! Altay Bayındır 11'de başladı...
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