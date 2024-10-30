Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Zorlu karşılaşma pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray: BAY