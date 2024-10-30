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Giriş Tarihi: 30.10.2024 18:18 Son Güncelleme: 30.10.2024 18:46

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Zorlu karşılaşma pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray: BAY

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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